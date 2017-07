Nově objevená hvězda, která byla pojmenována EBLM J0555-57Ab, se nachází 600 světelných let od Země. Vědci se domnívají, že menší hvězdy, než je tato, již zřejmě ani být nemohou. V opačném případě by totiž tlak na střed hvězdy nebyl dostatečný, aby mohlo docházet k procesu jaderné fúze, kdy se jádra vodíku slučují na helium.

"Náš objev ukazuje, jak malé hvězdy mohou existovat," řekl Alexander Boetticher, který výzkum vedl. "Pokud by tato hvězda vznikla s jen o trochu nižší hmotností, fúzní reakce vodíku v jádře by již nebyla udržitelná, takže by se hvězda přeměnila na hnědého trpaslíka," dodal. Hnědý trpaslík je vesmírné těleso, které sice vzniká podobně jako hvězda, ale kvůli nedostatečné hmotnosti v něm nemohou probíhat veškeré termonukleární reakce.

Takto malé hvězdy jsou, jak připomněl portál ScienceDaily, mimořádně vhodnými kandidáty pro hledání planet velikosti Země, které mohou mít na svém povrchu vodu v tekutém skupenství. Příkladem je soustava několika planet v systému červeného trpaslíka TRAPPIST-1, z nichž šest by mohlo mít teplotu na povrchu srovnatelnou s naší planetou.

EBLM J0555-57Ab je součástí binárního hvězdného systému. Vědci ji zjistili, když z pohledu ze Země přecházela před svou větší společnicí. Tato metoda se běžně využívá pro detekci planet v hvězdném systému, nikoli však samotných hvězd.