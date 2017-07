Zbytky života na Marsu mohou být v okolí mladých sopek, tvrdí vědci

Na Marsu je rozsáhlé pole nevelkých a relativně mladých sopek s lávovými proudy, které by mohly představovat vhodné podmínky pro vznik života na planetě. Ukázal to výzkum mezinárodního týmu pod vedením Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, jehož výsledky publikoval časopis Earth and Planetary Science Letters.