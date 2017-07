Loni se v rámci plzeňské letní školy jazyků otevřelo kurzů více, musí však na ně být přihlášeno osm až deset studentů v jedné třídě, což se nyní nepodařilo.

„V předchozích letech se vždy otevřel jeden z menších jazyků. Letos jsme u nich nabídli účastníkům sloučení kurzů různé úrovně, ale bohužel to nepřijali,” uvedla koordinátorka akce Pavla Matoušková z Ústavu jazykové přípravy ZČU.

Hlavně angličtina



Více než osmina letos zúčastněných studentů je z ciziny, z toho je 23 stipendistů dotovaných ministerstvem školství. V současnosti na škole učí celkem 49 lektorů, z toho 19 ze zahraničí.

Na angličtinu všech úrovní se přihlásilo 327 účastníků, na češtinu pro cizince 39 a na němčinu 37 účastníků. Výuka je třítýdenní, dvoutýdenní a týdenní, dále odpolední i specifická, například obchodní angličtina nebo právní komparativní studia. Velký zájem je o kurzy pro děti od šesti let a pro teenagery do 15 let, kam se přihlásila stovka dětí.

Škola měla rekordní účast v roce 2007, kdy se na ni přihlásilo téměř 900 lidí. „Poté nastal pokles, který je zřejmě daný konkurencí dalších letních jazykových škol, které byly otevřené v průběhu posledních let,” poznamenala Matoušková. Dalším důvodem je také vyšší dostupnost jazykových kurzů v cizině, jejichž ceny se snižují.

Umělecká letní škola



Celkem 36 kurzů, stejně jako loni, nabízí třináctý ArtCamp, který se koná ve stejných dnech jako jazyková škola. Přijelo 360 účastníků, stejně jako loni.

„Novinkou jsou kurzy zaměřené na hudbu, a to sborového zpěvu a hudební kompozice, kurzy nového cirkusu a výroby módních kabelek,” představila ředitelka školy Lenka Kodýtková.

Letní škola ArtCamp

FOTO: ZČU

Výuku vede 40 pedagogů, z toho sedm hostujících, mezi nimiž je i íránský ilustrátor a mladá japonská umělkyně balancující mezi řemeslem, ilustrací a uměním.

„Na ZČU v pondělí odstartovaly také další dvě menší školy, Homo Economicus a Letní škola virtuální reality,” dodala mluvčí univerzity Kateřina Modrá. Celkem jich během léta má být osm, polovina technických.