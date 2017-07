Voda mrzne dvakrát, tvrdí vědci. Podruhé vzniká „těžký led“

V led se voda mění při teplotě nula stupňů. Tím to ale nekončí, zmrzne pak ještě jednou, a to při teplotě mnohem nižší. Podle rakouské stanice ORF to potvrdili vědci z Innsbrucké univerzity, kteří spolupracovali s kolegy ze švédské Stockholmské univerzity.