Předchozí Výzvu senátorům podpořilo více než sedm tisíc pedagogů. I díky ní Senát vrátil novelu zákona o pedagogických pracovnících s obsaženým kariérním řádem zpět Poslanecké sněmovně. [celá zpráva]

Kritéria samostatného učitele

Kariérní systém se bude podle petice až do roku 2022 týkat pouhých pěti procent učitelů: těch začínajících, jejichž počet odhaduje ministerstvo školství na tři tisícovky, a jejich uvádějících učitelů, kteří obdrží příplatek tři tisíce korun měsíčně.

Každá hodina, kterou učitel stráví administrativou, znamená, že ji nemůže věnovat přípravě na kvalitnější výuku žáků. petice proti chystanému kariérnímu řádu učitelů

Začínající učitel si bude muset založit portfolio, v němž bude písemně dokládat, že ve své výuce naplňuje takzvaných 49 kritérií „samostatného učitele“.

Peníze na kariérní řád ještě před jeho schválením

Iniciátorům petice se rovněž nelíbí, že ačkoli novela zákona dosud nebyla schválena, přímo řízená organizace ministerstva Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) obdržela od MŠMT již v dubnu v rámci evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) částku 508 miliónů korun na projekt s názvem Implementace kariérního systému učitelů.

Velká část finančních prostředků půjde ale jen na propagaci kariérního řádu. Projekt přípravy systému má navíc řadu zaměstnanců, tudíž i na jejich mzdy jsou finance určené. Vláda navíc již schválila 404 miliónů na finanční dopady změn u učitelské profese včetně příplatků pro část pedagogů. [celá zpráva]

Novela zákona přináší i nové administrativní úkony, které nesouvisejí s kariérním systémem jako psaní zpráv o tom, co učitel dělal v jednotlivých dnech v rámci 12 dní volna k samostudiu či vyhodnocování osobního plánu profesního rozvoje ředitelem školy.

Nejvíce nové administrativy je ale spojeno s kariérním systémem (psaní hodnocení pro účely atestačního řízení, protokolů, administrace odvolání, portfolia). „Každá hodina, kterou učitel stráví administrativou, znamená, že ji nemůže věnovat přípravě na kvalitnější výuku žáků,“ stojí v petici.

Cesta mezi třemi stupni

Kariérní systém bude navíc podle Pedagogické komory diskriminovat učitele, kteří působí na školách méně než dva roky, protože ti automaticky na jeden až dva roky spadnou do prvního kariérního stupně, zatímco všichni ostatní získají automaticky druhý stupeň.

Také prý není jasné, jak budou vybíráni učitelé, kteří se budou moci ucházet o třetí kariérní stupeň – v roce 2022 to má být pouze 1600 učitelů, během dalších pěti let 16 600. I ti ve třetím kariérním stupni ale budou muset v portfoliu písemně dokládat, že ve své výuce naplňují 49 kritérií „vynikajícího učitele“, přičemž doklady nesmějí být starší 10 let, a to včetně absolvovaných školení.

V programovém prohlášení vlády se uvádí, že „zavede efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení“. Předložený kariérní systém ale není podle kantorů, kteří podepíší petici, motivační. Od září přejde 95 procent učitelů automaticky do druhého kariérního stupně bez jakéhokoli navýšení platu v souvislosti s kariérním systémem.

Valachová: Podmínky učitelů to zlepší

Cílem ministryně Valachové před jejím koncem ve funkci je dotáhnout do konce úspěšné schválení řádu. Podle ní má jít o motivační aspekt, protože na příplatky dosáhnou jak zmínění uváděcí učitelé během adaptačního období „nováčků“, tak se má zvýšit i ohodnocení všech třídních učitelů.

Sníží se i přímá pedagogická činnost uváděcích kantorů, výchovných poradců a metodiků prevence, podle ministryně to tedy celkově má podmínky vyučujících zlepšit.