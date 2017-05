Den a půl sám v oblacích. Před 90 lety přeletěl Charles Lindbergh Atlantik

Před 90 lety, 20. května 1927, se ráno z tehdejšího Rooseveltova letiště v New Yorku vznesl malý jednomotorový letoun. Málokdo 25letému pilotu Charlesi Lindberghovi věřil, ale on to dokázal. Přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán a po 33 a půl hodině přistál v Paříži. V dnešní době trvá takový let průměrně něco přes osm hodin.