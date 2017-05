Čeští vědci objevili způsob výroby účinnějších antibiotik

Vědci z výzkumného centra Biocev objevili nový způsob výroby antibiotik, která by měla mít několikanásobně vyšší účinek, a to například i proti malárii. Nové látky si nechali patentovat a zahájili rozsáhlé testování. K medicínsky použitelnému léčivu bude ale třeba ještě mnoho let práce, jak informoval tiskový mluvčí centra Petr Solil.