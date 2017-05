„Je to nejzajímavější exoplaneta, jakou jsem za posledních deset let viděl,“ prohlásil podle serveru The Guardian vedoucí výzkumu Jason Dittmann z astrofyzikálního ústavu Harvard-Smithsonian v Bostonu.

Exoplaneta neboli extrasolární planeta je takové vesmírně těleso, které obíhá kolem jiné hvězdy než Slunce, vyskytuje se tedy mimo naši sluneční soustavu.

Mnohem těžší než Země



Planeta je s průměrem 18 tisíc kilometrů sice jen 1,4krát větší než Země, její hmotnost je však téměř sedminásobná. Pravděpodobně se tedy skládá ze skal a železného jádra.

LHS 1140b obíhá kolem své hvězdy, takzvaného červeného trpaslíka, což je velmi malé a chladné těleso. Planeta kolem něj obíhá každých 25 dnů ve vzdálenosti přibližně 10krát menší než je Země od Slunce.

Tento červený trpaslík je tedy mnohem tmavší a studenější než Slunce, což znamená, že její obytná zóna je blíže. Bez vlivu atmosféry má být na planetě zhruba -40 °C.

Planetu sice může poškozovat kosmické záření hvězdy, vědci nicméně doufají, že snad zachovala většinu své atmosféry.

Díky hustotě planety vědci věří, že je dostatečně silná, aby odolávala radiaci, a ještě k tomu zadržovala vodu.

Tentokrát známe hmotnost a velikost

Projekt stojící za objevením LHS 1140b se uskutečnil pomocí několika speciálních dalekohledů umístěných na pouštích v americké Arizoně a v Chile. Hmotnost planety astronomové získali měřením radiálních rychlostí spektrografem HARPS.

A to je právě hlavní průlom. Tato planeta sice není jediná v takzvané obyvatelné zóně, tedy v oblasti, kde může existovat voda v kapalném stavu. Tam se například loni našla planeta Proxima b.

Obvykle se ale u těchto potenciálně obyvatelných planet nepodaří zjistit jak velikost, tak hmotnost. Zde se to však podařilo.

„Nemohli jsme ani doufat, že by se nám podařilo objevit lepší cíl pro jeden z nejobtížnějších úkolů současné vědy: pátrání po důkazech existence života mimo Zemi,“ dodal Dittmann. Navíc nejen mimo Zemi, ale i mimo sluneční soustavu.

Nicméně i sluneční soustava nabízí různé možnosti hledání života, nejnověji Saturnův měsíc Enceladus.