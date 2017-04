„Cermat vytváří nerovný přístup k informacím. Nezměnil svůj záměr zveřejnit přijímací testy až po 12. květnu ani po vysvětlení, co tím způsobuje,“ stojí na webových stránkách iniciativy Maturitní data – odtajněno.

Zakladatel iniciativy Oldřich Botlík k tomu pro Novinky dodal, že tato uměle vytvořená nerovnost postihuje podle něj především děti ze sociálně slabších rodin a z kulturně méně podnětného prostředí, jejichž rodiče nemají na středních školách žádné známé.

Autorský zákon vylučuje test z ochrany. EDUin

„Já sám ovšem takové konexe mám, tak jsem je využil. Mimo jiné jsem tím prokázal, že zmíněná nerovnost opravdu mohla vznikat. Získat zadání nebyl problém, protože sám šéf Cermatu Jiří Zíka oznámil dopisem z 10. dubna ředitelům středních škol, že mohou uchazečům zadání poskytnout. Což je další potíž - nenapsal, že musejí. I ředitelé tedy mohli sami a nevědomky tu zmíněnou nerovnost ještě prohloubit,“ sdělil Novinkám Botlík.

Zadání maturit zveřejňuje Cermat ihned

Proč není podle iniciativy zveřejnění testů prvního kola přijímacích zkoušek v rozporu s předpisy, ale naopak ve veřejném zájmu?

Zveřejnění testů před druhým kolem neumožní zvýhodnění těch, kteří by k testům získali přístup neoficiální cestou.

V případě testů společné části státní maturity navíc Cermat zveřejňuje zadání ihned poté, co žáci testy vyplní. Argument, že by měly být testy utajovány do podzimního kola maturit, aby nebyl někdo zvýhodněn, by zněl i dle vzdělávací organizace EDUin nesmyslně.

Autorský zákon navíc vylučuje test z ochrany. Jde totiž o úřední dílo, které je nástrojem důležité a pro uchazeče povinné životní zkoušky. Tu skládají desetitisíce nezletilých dětí, jejichž zákonní zástupci mají právo po skončení zkoušky vědět, jak vypadala. I proto jiný právní předpis ukončuje utajení testu okamžikem, kdy učitelé rozdají testové sešity.

„Přijímací test z češtiny podporuje ve školách postupy poškozující právě ty žáky, kteří pomoc školy potřebují nejvíc. Zjevným veřejným zájmem proto je, aby se o správnosti pojetí testu diskutovalo v době, kdy to veřejnost nejvíce zajímá. Není žádoucí, aby Cermat mohl takovou diskusi znemožnit například tím, že zveřejnění testu o měsíc odloží,“ pokračuje Botlík.

Cermat nechce nikoho zvýhodnit

Mluvčí Cermatu Jan Pohanka nicméně Novinkám potvrdil, že kvůli zveřejnění zadání čekají na stanovisko právníků. „Na základě toho se následně rozhodneme, jaké právní kroky případně podnikneme,“ uvedl.

Testová zadání z prvního, druhého i náhradních termínů se na stránkách Cermatu zveřejní až po 12. květnu.

Cermat to zdůvodňuje následovně: „Uchazeči, kteří se omluví z konání přijímací zkoušky v 1. a/nebo 2. termínu, mají možnost konat v květnu náhradní zkoušku. Aby nebyli zveřejněním dalších testových sad k přípravě ve výhodě oproti uchazečům, kteří konali zkoušku v řádném termínu, bude zadání jednotných testů zveřejněno až poté, co náhradní termín proběhne.“

„Do jisté míry nečekaný spor okolo zveřejnění testových zadání jednotných přijímaček zvýraznil, jak je pro veřejnou debatu důležité, aby ze všech zkoušek včetně těch přijímacích byla dostupná zadání i anonymizovaná data,“ shrnuje odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek.

První kolo státních přijímacích zkoušek na střední školy s maturitními obory proběhlo ve středu 12. dubna. [celá zpráva]