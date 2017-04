Z trojice zástupců Demokratické strany promluvil J. Ursíny a I. Pietor. První doporučoval, aby vláda navrhla udělení milosti a trest smrti nahradila trestem doživotního vězení. Tento postoj by podle jeho přesvědčení prospěl klidnému soužití obou národů a také vývoji vztahů mezi katolíky a evangelíky na Slovensku. Toto stanovisko podpořil i Pietor a zdůraznil, že „kdyby se dnes konalo na Slovensku referendum, vyslovila by se většina pro milost“. To však neznamená, jak také řekl, že by většina Slováků stála za Tisem politicky.