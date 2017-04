V jihovýchodní Asii bojují ještě s jinou závislostí. Až 600 miliónů lidí tam žvýká arekové ořechy zabalené v betelových, někdy i tabákových listech. Vysoké procento uživatelů se na „betelovém žvanci“ stává závislým.

Odborníci přišli na to, že obě závislosti jsou si podobné, čehož se dá využít v boji proti kouření i žvýkání betelu. A vypadá to, že pomáhat by mohl extrakt z arekového ořechu.

Palma areka obecná s ořechy

FOTO: Profimedia.cz

Příslušný výzkum představil před pár dny na 253. národním sjezdu Americké chemické společnosti, která je největší vědeckou společností na světě, výzkumný tým z Floridské univerzity.

„Tyto dvě závislosti si jsou velmi podobné, a tak jsme si říkali, že bychom se mohli pokusit o vývoj léku, který pomůže proti oběma,“ vysvětlil Roger Papke, jeden z vedoucích výzkumníků.

Společně s kolegyní Nicole Horensteinovou a týmem chemiků studují, jaké sloučeniny obsažené v ořeších z arekové palmy by se mohly stát základem léku, který by fungoval lépe než vareniklin — což je účinná látka medikamentu proti kouření Champix — u něhož ale byly zaznamenány vedlejší účinky včetně kardiovaskulárních problémů či sebevražedných tendencí, jelikož se lék váže i na další nikotinové receptory, které v závislosti samotné nehrají žádnou roli.

„Molekuly, které vyvíjíme my, jsou mnohem úžeji zaměřené, a na tyto receptory se nevážou. Proto by naše sloučenina měla být pro uživatele bezpečnější,“ sdělil Papke.

Výzkumníci už ve své předchozí práci zkoumali arekolin, silný psychotropní alkaloid také pocházející z arekového ořechu. Zjistili, že stimuluje mozkové buňky, které jsou zodpovědné za závislost na tabáku, ale ostatní nikotinové receptory nikoliv.

Horensteinová nyní syntetizuje celou škálu sloučenin se strukturou, která se od arekolinu lehce odlišuje. Vědci zjistili, že některé tyto nové látky se také vážou na receptory spojené se vznikem závislosti, zatímco jiné receptory nechávají na pokoji. To znamená, že nové látky příbuzné arekolinu by mohly být schopné si poradit se závislostí na betelových žvancích i na nikotinu, a to bez vedlejších účinků.

Zdá se, že výzkum v brzké době přejde do fáze testů na zvířatech.