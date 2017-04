„Asteroid známý pod označením 2014 JO25 má v průměru 650 metrů, což odpovídá druhé nejvyšší budově světa,“ informuje NASA s tím, že jeho vzdálenost při průletu kolem Země (1,8 miliónu km) je 4,6krát větší než mezi naší planetou a Měsícem. Přibližuje se k nám od Slunce.

Tak blízko nebude tento asteroid dalších 500 let. NASA

Jasnější než Měsíc

Vesmírné těleso bude viditelné jen během jedné nebo dvou nocí, hlavně té po 19. dubnu. Nicméně bude opravdu pozorovatelné, a to pomocí malých dalekohledů. Jeho povrch totiž odráží světlo dvakrát silněji než Měsíc.

Jak připomíná agentura Reuters, je to tedy pro astronomy speciální příležitost. Tím spíše, že asteroid 2014 JO25 nebyl tak „blízko“ Zemi 400 let - a minimálně dalších 500 let opět nebude.

Oběžným drahám asteroidů každopádně věnuje NASA zvýšenou pozornost. Mají už vytipovaný jeden konkrétní rizikový, 2015 BN509, který naši planetu v únoru minul. V budoucnu by prý teoreticky mohl do Země narazit, což by mělo katastrofální důsledky. Americká vesmírná společnost proto vymýšlí, jak tomu zabránit. [celá zpráva]

Menší asteroidy takovou hrozbou nejsou, ke kolizím s nimi občas dochází. Obvykle větší poškození nezpůsobí, drtivá většina z nich navíc shoří v atmosféře.