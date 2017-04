Australští nadšenci našli novou hvězdnou soustavu

Doposud neznámá soustava o čtyřech planetách a dalších 90 nových planet, to jsou výsledky projektu Stargazing Live australské televize ABC TV. V jeho rámci procházely tisíce amatérských astronomů nová data amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Jak informoval britský server The Guardian, objevy by mohly osvětlit další okolnosti vzniku planety Země.