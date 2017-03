Až doposud se mělo za to, že v případě nezvratného zastavení dýchání a srdečního tepu dochází v krátké době také ke ztrátě funkce celého mozku a tím i definitivní smrti člověka. (Jen pro úplnost: „oživování“ zastaveného srdce ve filmech je mýtus, defibrilátor slouží k „nápravě“ rytmu.)

Ze závěru studie týmu z University of Western Ontario publikované v odborném magazínu The Canadian Journal of Neurological Sciences vyplynulo, že až 10 minut po smrti v mozku dochází k produkci vln delta, které jsou typické pro hluboký spánek nebo uvolnění.

U tří ze čtyř pacientů aktivita mozku poklesla spolu s ostatními životními funkcemi. U čtvrtého však dlouho přetrvávala, což si vědci nedokážou nijak vysvětlit. Chybu přístroje vylučují, a chystají se proto pokračovat ve výzkumu.

„Je těžké odhadovat, na bázi čeho může EEG vykazovat aktivitu i poté, co se na delší dobu zastavil oběhový systém. Tyto vlny mohou být v přírodě ojedinělé, ale jejich původ není možné identifikovat,“ píše se ve zprávě.