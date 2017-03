Lunární sonda Čchang-e 5 prochází posledním kolem testů a počítá se s tím, že od srpna bude připravena k vypuštění, informovala podle Lidového deníku Čínská národní vesmírná agentura.

Jedna z nejnáročnějších vesmírných misí Číny



Hlavní projektant Čínského programu pro výzkum Měsíce Chu Chao řekl, že vyslání sondy na Měsíc znamená pro Čínu nové výzvy - odběr vzorků, start z měsíčního povrchu a návrat do zemské atmosféry ve vysoké rychlosti. Půjde o jednu z „nejsložitějších čínských vesmírných misí”, uvedl vědec.

Čínský prezident Si Ťin-pching by rád docílil toho, aby se jeho země stala světovou velmocí v průzkumu vesmíru.

„Trumpova administrativa nedávno vyjádřila přání vrátit se na Měsíc. I naše země ohlásila řadu plánů na průzkum hlubokého vesmíru. Měsíc představuje první krok ve výpravě lidstva do hlubokého vesmíru,” napsal v této souvislosti čínský deník Věda a technika.

Nejprve sondu, astronauty později



Čchang-e 5 je nejnovějším počinem čínského programu výzkumu Měsíce. V roce 2013 Čína dosáhla během mise se sondou Čchang-e 3 a lunárním vozítkem Nefritový králík prvního měkkého přistání na přirozeném souputníkovi Země od roku 1976.

Do roku 2018 chce Peking vyslat sondu na odvrácenou stranu Měsíce a do roku 2036 by rád dostal své astronauty na měsíční povrch.