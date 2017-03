Lidé, kteří trpí nadváhou, jsou na onkologii k vidění častěji, než lidé štíhlí. A to je špatná zpráva, už jen proto, že v roce 2035 budou mít vyšší než zdravou hmotnost až tři čtvrtiny lidí na světě. Vědci očekávají, že v příštích dvaceti letech objeví lékaři zhoubný nádor u více než 700 000 obézních pacientů.

Nová studie mezinárodního vědeckého týmu zahrnuje nadváhu mezi rizikové faktory. Momentálně je tu dostatek důkazů pro propojení nadbytečného tělesného tuku a zvýšeného rizika u 11 typů rakoviny: tlustého střeva, konečníku, děložní sliznice, prsu, vaječníků, ledvin, slinivky, dvanácterníku, žlučníku, a některé druhy rakoviny jícnu a kostní dřeně.

Čím vyšší BMI, tím vyšší riziko

„Domníváme se, že je opravdu nejvyšší čas, aby si veřejnost a praktičtí lékaři začali dávat pozor na obezitu s ohledem na její propojení s nádorovými onemocněními,“ řekl pro list The Guardian Marc Gunter, spoluautor výzkumu z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. „Když praktický lékař podpoří pacienta v tom, aby bojoval se svou nadváhou, pomůže mu nejen předcházet cukrovce a kardiovaskulárním onemocněním, ale také rakovině.“

Studie publikovaná v časopise British Medical Journal je výsledkem opětovného zkoumání výsledků 204 dříve uveřejněných studií. Ty se zabývaly různými aspekty vzniku nádorových onemocnění. Z 95 studií, které se přímo zabývaly obezitou a uváděly BMI (index udávající poměr hmotnosti a výšky) pacientů, jich 12 nabízelo silné důkazy o spojení obezity s mnohými druhy rakoviny.

Velké množství tuku v těle zvyšuje hladinu estrogenu, inzulínu a také vede

k zánětlivým procesům Marc Gunter, vědec

Analýza těchto studií ukázala, že jak se zvyšovalo BMI pacientů, rostlo i riziko, že se u nich rozvinou určité typy rakoviny. Pro muže znamenalo každých 5kg/m2 navíc v BMI o 9 % vyšší riziko kolorektální rakoviny a pro ženy podstupující substituční hormonální terapii se riziko rakoviny prsu zvyšovalo o 11 %. A ještě daleko vyšší byl nárůst rakoviny žlučníku: o každých 5kg/m2 v BMI navíc vzrostlo riziko o 50 %.

Autoři poznamenávají, že dalších 83 studií se v závěrech lišilo. Zatímco 18 % považovalo spojení mezi zvýšeným množstvím tělesného tuku a rakovinou za „vysoce pravděpodobné“, 20 % takové spojení jen lehce naznačovalo a čtvrtina studií vztah mezi obezitou a karcinomy neřešila vůbec. Když se pak všechna data znovu propočítala, zjistilo se, že pro 11 druhů rakoviny existuje silné propojení s množstvím tuku v těle.

Praktici by měli pacienty vzdělávat

„Víme, že obezita v těle umí napáchat spoustu škod,“ vysvětluje Marc Gunter. „Jsou narušeny hormonální a metabolické pochody v těle. Velké množství tuku v těle zvyšuje hladinu estrogenu, inzulínu a také vede k zánětlivým procesům. To všechno potom může způsobit překotné dělení buněk.“

Dr. Rachel Orrittová z britské organizace pro výzkum rakoviny Cancer Research UK pro The Guardian dodává: „Tento výzkum používá k hodnocení důkazů velice přísná kritéria a potvrzuje spojení mezi nádory a nadváhou. Jasně z ní vyplývá, že pokud chtějí lidé předcházet nádorovým onemocněním, měli by především přestat kouřit – a hned potom se zajímat o svou váhu. Ať už začnete místo výtahu používat schody nebo si začnete kupovat limonády bez cukru, tyto malé změny nakonec udělají velký rozdíl. Pomůžou vám udržet si zdravou hmotnost a snížit riziko rakoviny.“

Kdo chce zhubnout a předejít nemocem, měl by podle lékařů přestat kouřit

FOTO: Gabriela Krejčová, Novinky

Dr. Alison Tedstone, vrchní nutriční specialistka v organizaci Public Health England, tvrdí, že zvýšení obecného povědomí o rizicích nadváhy je klíčové. „Méně než polovina populace ví, že obezita zvyšuje riziko rozvoje rakoviny. Vzhledem k tomu, že dvě třetiny dospělých si nosí kila navíc, je to dost znepokojující.“

Paul Aveyard, profesor na lékařské fakultě University of Oxford, souhlasí s tím, že nová studie zdůrazňuje nezbytnost opatření proto nárůstu obezity ve společnosti. „Je to další důvod, aby se lidé začali zamýšlet nad množstvím zbytečného tuku, které na sobě nosí. Riziko se netýká jen těch skutečně morbidně obézních. Všichni, co máme o pár kilo navíc – a takových nás je v této zemi většina – jsme do nějaké míry ohroženi.“

Už dlouho se mluví o tom, že obezitou způsobená rakovina zabíjí i v České republice. Ve výskytu rakoviny tlustého střeva jsme ve světě smutnými rekordmany a vzhledem k tomu, že výskyt obezity se za posledních 20 let v Česku výrazně zvýšil, bijí na poplach odborníci i u nás.