Hodnocení za rok 2015 mělo být hotovo v prosinci 2015. Termín se pak několikrát posouval. Loni v září úřad pro vědu vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL), kde se hodnocení zpracovává, sliboval, že bude hotovo do konce roku 2016. Ani tento termín nebyl dodržen.

Má to být v březnu



Rada vysokých škol zpoždění opakovaně kritizuje. „Nicméně už se zdá, že se hodnocení blíží k cíli a že snad během příštího měsíce by mohlo být dopočítáno a schváleno,” doplnil Opatrný.

Akademické senáty vysokých škol kvůli tomu zatím nemohou schvalovat rozpočty na tento rok. Objem peněz, který budou mít k dispozici, je totiž závislý mimo jiné na výsledcích hodnocení výzkumu.

„V dnešní době není známé, jaké prostředky ta která vysoká škola dostane. Zatím dostáváme jakousi provizorní částku a v momentě, kdy bude schváleno hodnocení výsledků výzkumu, bude možné sestavit rozpočet definitivní,” řekl Opatrný.

Na VŠ vzniká 60 procent vědeckých výsledků



Radu vysokých škol také rozhořčilo, že vláda schválila nový způsob hodnocení výzkumu bez dopracovaného hodnocení vysokých škol. To by mělo být hotovo do konce letošního roku, jak zmínil Opatrný.

Vysoké školy budou podle nového systému hodnoceny od roku 2019. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) po schválení metodiky uvedla, že by byla ráda, aby se hodnocení vědy kompletně dokončilo ještě ve funkčním období této vlády.

Na univerzitách vzniká zhruba 60 procent vědeckých výsledků. Česká konference rektorů vytvořila pracovní skupinu, která se chce o vytvoření systému hodnocení VŠ postarat. „Musím říct za sebe, a myslím, že i za většinu kolegů, že jim v tom velmi fandíme a budeme rádi pomáhat,” pokračoval Opatrný.

Snahu dopracovat metodiku do konce tohoto roku považuje za „hodně ambiciózní cíl”. „Je tam spousta detailních věcí, které je zapotřebí hodně důkladně promyslet, projednat,” dodal.