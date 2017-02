Před 55 lety obletěl Zemi první Američan, John Glenn

Astronaut John Glenn se 20. února 1962 stal prvním Američanem, který se dostal na oběžnou dráhu Země. Do vesmíru se sice už dříve podívali jeho krajané Alan Shepard a Virgil Grissom, jejich let probíhal po balistické dráze. Až Glennův let na palubě lodi Friendship 7 se vyrovnal výkonu sovětského kosmonauta Jurije Gagarina, který Zemi obletěl již 12. dubna 1961.