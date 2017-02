U mladší generace jsou ženy vzdělanější než muži

Vzdělanost žen se během posledních desítek let velmi zvýšila. Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), vysokoškolské vzdělání má 38 procent žen mezi 25 a 34 lety, ale jen necelá čtvrtina stejně starých mužů. Ve věku od 55 do 64 let je obecně vysokoškoláků méně, jejich větší podíl je mezi muži. Vysokoškolský titul má 17 procent mužů ze starší generace a 12 procent jejich vrstevnic.