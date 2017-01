Celkově už podesáté se zde studenti posledních ročníků středních škol budou seznamovat s nabídkou pomaturitního vzdělávání.

Za deset let trvání vzrostl počet návštěvníků veletrhu téměř dvojnásobně. Organizátoři proto očekávají, že letos přesáhne 10 tisíc, přičemž téměř 90 procent z tohoto počtu představují studenti maturitních a III. ročníků středních škol.

Setkání se studenty daných VŠ



Veletrh nabízí informace, které studenti nenajdou na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Hlavními plusy jsou zejména přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání se zástupci, a hlavně studenty jednotlivých škol.

Další součástí veletrhu je poradenský servis, který studentům poradí s volbou jejich budoucího studia.

Gaudeamus návštěvníkům nabídne 191 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 4500

studijních oborů.

Na veletrhu budou zastoupeny také univerzity a vysoké školy ze 17 zemí světa, především z Velké Británie, Dánska a Nizozemí.

Připravit studenty na budoucí podobu průmyslu



Letos navíc strojaři z Prahy (Fakulta strojní ČVUT) nabídnou dvě nové unikátní studijní příležitosti.

Je to jednak studium konstrukce leteckých motorů, které přivede absolventy do vznikajícího vývojového centra General Electric Aviation CZ, kde bude za 10 let – zcela samostatně v ČR – vyvíjen nový turbovrtulový letecký motor.

Další unikátní příležitost představuje studium nového oboru Průmysl 4.0, jehož cílem je připravit studenty na budoucí podobu průmyslu. Podle organizátorů je to opět velká životní šance samostatně utvářet průmysl v rámci nastupující průmyslové revoluce.

Přesně o týden později, 1. a 2. února, pořádá Fakulta strojní ČVUT Dny otevřených dveří. Návštěvníky čeká prohlídka fakulty a vybraných pracovišť a laboratoří, seznámení s průběhem přijímacího řízení a informace o studiu.