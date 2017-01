Pilotní dílna působí od loňského října na Střední odborné škole stavební a zahradnické na Jarově. Tzv. dílny, v nichž si děti osvojovaly základní řemeslnické dovednosti, ze základních škol vymizely počátkem 90. let.

Tato generace dětí umí perfektně s počítačem, ale nepozná kombinačky od štípaček.

„Začaly vznikat počítačové a jazykové učebny, takže tato generace dětí sice umí perfektně s počítačem, ale nepozná kombinačky od štípaček,“ konstatoval zástupce ředitele pro praktickou výuku SOŠ stavební a zahradnické Zdeněk Šerák.

ZŠ nedisponují prostory



A protože v základních školách se nedostává prostor, nářadí ani pedagogů, kteří by svoje svěřence taji řemesla provedli, padlo loni na jaře rozhodnutí, že školáci z Prahy 9 se tímto směrem budou vzdělávat na Jarově.

Měsíčně absolvují čtyři hodiny. Přičichnou k základům truhlařiny, míří do zámečnické dílny, poznají, jak pracuje klempíř, malíř, zedník, lakýrník, floristi, vyzkoušejí si pěstitelské práce. Výuka je určena hlavně sedmákům a osmákům. Po letech, kdy zájem o tyto učební obory nebyl nijak zvlášť valný, se podle Šeráka situace zlepšuje.

„Rodiče přišli na to, že i děvčata a chlapci s maturitou můžou mít potíž s uplatněním na trhu práce. Poznali, že je nedostatek řemeslníků a špičkový si vydělá,“ poznamenal. Největší zájem je teď o obory instalatér, truhlář nebo zámečník. Právě ti na trhu chybějí nejcitelněji.

Spádové dílny



Co který učební obor přesně nabízí, se zájemci dozvědí na aktuálním Dni otevřených dveří, který se koná tuto sobotu.

Systém, o kterém uvažuje město, by měl fungovat na bázi spádových dílen, kam by s žáky docházeli učitelé z okolních základních škol. Dílny budou mít stejné základní vybavení, ke kterému by pak přibylo další podle zaměření té které střední školy. [celá zpráva]

Mezi středními školami a učilišti, kde by mohly dílny být, jsou například zmíněná střední odborná škola v Učňovské ulici, škola na Zeleném pruhu nebo střední škola umělecká a řemeslná na Zlíchově.

„O konkrétním seznamu budeme ještě jednat. Zřizovat takové dílny ve všech základních školách by bylo neekonomické, proto je chceme mít při středních školách, které mají navíc řadu vhodných pedagogů,“ řekla ČTK radní Irena Ropková (ČSSD).

Do dílen budou učitelé s žáky chodit v rámci výuky, nebude se ale jednat o klasický předmět, který mají děti v rozvrhu. „Budou tam například v tříhodinových blocích jednou za čas, jinak by žáci trávili zbytečně čas neustálým cestováním,“ řekla radní.