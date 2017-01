Ministerstvo plánuje zdvojnásobit stipendia pro doktorandy

Ministerstvo školství chce zdvojnásobit stipendia pro prezenční doktorandy. Nyní stát na jednoho z nich platí 7500 korun měsíčně, v roce 2018 by to mělo být 15 tisíc Kč. Zvýšení by stálo miliardu. Na středeční tiskové konferenci to sdělila ministryně Kateřina Valachová (ČSSD). Podle ní by si rovněž doktorandi po 26. roce věku nemuseli sami platit zdravotní pojištění a měli by být zařazeni mezi státní pojištěnce.