Archeologové podrobně zkoumali místo i za pomoci dronu, studovali i písemné dokumenty a objevili nové části letadla, motoru i munice.

„Byl to záchranný výzkum, protože v posledních deseti letech je místo cílem hledačů pokladů,“ řekl Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu. Další podrobnosti představí vědci na dnešní tiskové konferenci.

„Ukázalo se, že to pole, místo dopadu, bylo od hledačů narušeno i bagrem. Oni tam natvrdo přijedou, vybagrují to a ty věci zmizí u sběratelů. To vyvolalo náš zájem o tuto záchrannou akci. Zároveň se ještě zdokumentovalo to, co v okolí najít šlo, například střely, které posádka vyhazovala, když padalo,“ vysvětlil Řídký. Letoun byl podle něho nejzajímavější právě tím, že historici znají celý jeho příběh.

Po válce se na letadlo zapomnělo

Letoun B-17G patřil k 15. letecké armádě pátého bombardovacího křídla. V den, kdy spadl, odstartoval ráno z italské základny Cellone u Foggie. Bombardovat měl spolu s dalšími 26 letadly Berlín. Kvůli navigační chybě se ale dostal nad mosteckou rafinerii v severních Čechách, kterou chránilo protiletadlové dělostřelectvo. Krátce před polednem 24. března 1945 ho střelou zasáhlo do motoru, a proto se posádka rozhodla vrátit na základnu.

Poté, co vysadil i další motor, otočil kapitán směr na východní frontu. Tehdy existovala dohoda mezi USA a Sovětským svazem, že si budou posádky předávat, poznamenal Řídký. Letoun však explodoval u vsi Černíkovice u Rychnova nad Kněžnou, všech deset amerických členů posádky se ale předtím evakuovalo. Němci je zajali a část skončila v koncentračním táboře.

Na letadlo se podle Řídkého po válce zapomnělo, až kolem roku 1960 ho začal zkoumat soukromý badatel Libor Pařízek. Podařilo se mu dohledat původ letounu a v 90. letech se spojil i s americkou armádou. Našel také letce, kteří tehdy letadlo řídili, uvedl Řídký. „Je to snad jediný letoun, o kterém víme opravdu všechno, dokonce i zbraně měly číslo. Příběh je nyní kompletní, uzavřel se záchranným výzkumem,“ dodal.