„Neneseme žádnou zodpovědnost za to, jak vyhláška vypadá. Upozorňovali jsme, že vyhovující potraviny nejsou dostupné nebo nejsou za rozumnou cenu,“ řekl v úterý na tiskové konferenci prezident Potravinářské komory Miroslav Toman.

„Aby byly postiženy i výrobky, které jsou v programu s názvem Mléko do škol, je zcestné. Nevyhovuje tvaroh a jakýkoliv tvarohový a smetanový krém,“ postěžoval si Toman.

Doplnil, že složky jako cukr, sůl, tuk, plní v potravinách řadu technologických funkcí, jako je třeba konzervace. „Pokud je budeme chtít omezit, budeme je muset nahradit aditivy, což spotřebitelé nechtějí,“ dodal s tím, že pokud se vyhláška nezruší, pak je třeba ji upravit.

Například podle Jaromíra Dřízala z Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů vyhláška „vyhání pekaře ze škol“ a děti si místo čerstvého pečiva v bufetech budou muset pořizovat pečivo z mražených polotovarů.

Ani dětská šunka

Do limitů se prý nevejde vícezrnné pečivo s posypem olejnatých semen, kvasový chleba, dalamánek, pohanková bageta, nebo třeba žitné pečivo. Šanci prý má jen několik typů jemného pečiva bez náplně. Podle Dřízala by mělo zůstat na uvážení vedení škol, jaké potraviny se budou u nich prodávat.

Podle nutriční terapeutky Květy Krajíčkové je problém vyhovující stravu z běžných zdrojů sehnat. V potravinářském velkoobchodě měla zkoumat, které výrobky by limity splňovaly, ale mnoho jich nebylo.

Nejlépe lze podle ní hledat mezi syrovými produkty, ale třeba i ovocné přesnídávky kvůli vyššímu obsahu cukru propadly, stejně tak kompoty, neprošla ani červená řepa.

Z uzenin by se do školských bufetů neměl dostat žádný produkt, a to ani dětská šunka. Šanci podle Krajíčkové nemá ani většina mléčných výrobků, jako jsou ochucené jogurty nebo zakysané produkty. Pravidlům odpovídají jen neochucená mléka a polotučné tvarohy.

Prodávat prý nebude možné žádné cukrovinky, cereální výrobky, žádné ochucené nápoje. Z pečiva nevyhovuje ani knäckebrot, uvedla Krajíčková. Dokonce ani máslo se jí nevešlo do norem.

Vyhláška tak podle ní omezí pestrost stravy a rovnoměrné zastoupení živin.

Kontroly bez sankcí. Zatím

S pamlskovou vyhláškou přišlo ministerstvo školství letos po dlouhodobém volání ze strany rodičů a výživových poradců po zajištění zdravé stravy ve školách. Na vyhlášce upravující potravinovou výbavu ve školních automatech a bufetech spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví.

Resort školství v úterý potvrdil, že v následujících měsících začne kontrolovat naplňování vyhlášky, nicméně zatím nebude udělovat hříšníkům sankce.

„To znamená, že kontroloři budou na místě vysvětlovat pracovníkům prodejen, bufetů a dalších zařízení, které konkrétní potraviny a z jakého důvodu jsou zakázané a budou jim také navrhovat případná alternativní řešení. Jde nám především o zdraví dětí, nikoli o zájmy provozovatelů,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Proti obezitě

Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) je nutné takto bojovat zejména proti obezitě.

„Vývoj řady zdravotních ukazatelů našich dětí, především tedy obezity, nás přímo zavazuje zakročit. Stát nemůže předepisovat rodičům, jak se mají stravovat jejich děti, může ale v zařízeních, které financuje, říci, co je zdravé. To ale neznamená, že nezdravé potraviny jsou nebezpečné,“ uvedl Ludvík.

Pamlsková vyhláška se původně týkala i středních škol, nicméně pod tlakem České studentské unie ministryně od záměru ustoupila. Víceletá gymnázia však budou muset zamezit prodeji nepovolené stravy žákům mladším 15 let.