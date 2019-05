Nelly jela nedávno se svou kapelou tour s Michalem Hrůzou, a jen co si na chvilku odskočila na dovolenou, má za sebou další koncerty. Její starší a slavnější kolegyně Ewa Farna ji dokonce dala zajímavou nabídku.

Tentokrát se představila fanouškům Farne na její divadelní Málo se známe Tour. Právě u ná je "předskokankou" Nelly, která dokazuje, že když člověk něco chce a jde si za tím, dokáže to.

„Nevím, jestli umím slovy vyjádřit to, jaké to pro nás bylo nebo je, ale když jsem se dnes ráno vzbudila, říkala jsem si, jestli to nebyl zase jen jeden krásný sen. Cítím velikou vděčnost, nadšení, respekt, splnění snu. Z celého srdce děkuji, že můžu být s kapelou součástí, a že se díky tour Málo se známe, třeba víc poznáme...” vypsala své pocity Nelly na Instagramu.

Hned se pod fotografií sešlo několik pozitivních komentářů na její vystoupení. Přes léto se Ewa Farna bude věnovat rodičovským povinnostem, ale už teď má naplánováno, že se na podzim vrátí zpátky.

Divadelní tour po českých městech bude tedy pokračovat opět společně s Nelly. Ta chce momentálně zapracovat na nových písničkách, které by chtěla představit právě na zmíněné tour. „Aktuálně ale pro své fanoušky chystám jednu novinku, kterou bych chtěla co nejdříve vydat,” dodala Nelly Řehořová.