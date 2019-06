Bez obalu – Jak žít zero waste

Z médií k nám proudí spousta informací o zahlcení Země odpadem v takové míře, že se z toho už nejspíš nevzpamatuje, přesto je těžké začít to brát vážně.

Také autorka první knihy o zero waste v Česku Barbora Tlustá nosila dlouhá léta z obchodů igelitové sáčky, než se odhodlala ke změně životního stylu. Říká, že zredukovat na minimum odpad, který každodenně produkujeme, je běh na dlouhou trať. Celoživotní. Přesto se do toho pustila, vydržela a napsala o svých zkušenostech důležitou příručku. S nadprodukcí odpadu bojuje vlastními nápady a hledá cesty, jak věci používat opakovaně nebo je upcyklovat v něco úplně nového.

V knize Bez obalu najdete spoustu fotografických návodů a tipů na odkazy i skupiny na sociálních sítích, které vám mohou být nápomocné. Nejen že se naučíte žít ohleduplně vůči naší planetě, ale také objevíte kouzlo nových koníčků – ručních prací, výroby nápaditých bytových doplňků, vlastní kosmetiky nebo zdravého vaření. Naučíte se, jak krůček po krůčku zavádět do života změny, které vás budou těšit. Ten skvělý pocit, že jste to zvládli, za to stojí!

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli

Kniha s poměrně dlouhým, avšak výstižným názvem v sobě ukrývá to nejlepší ze stejnojmenného hobby pořadu České televize. Vychází z moudrosti předchozích generací a připomíná pomalu plynoucí čas i blahodárnou jednoduchost života. Trojice moderátorů pátrá po tradičních řemeslech, lokálních receptech i radách přírodní medicíny. Vše od orání pole až po pečení chleba si pečlivě vyzkoušejí.

Chytrý knižní rádce Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli je doplněný poutavými fotografiemi a prozradí vám, jak využívat bylinky, chovat domácí zvířata, vařit božské dobroty naších babiček, nebo také co pěstovat a sklízet v sadu. Nechybí ani fígly od zkušených hospodyněk.

Mějte svoji domácnost jako ze škatulky díky znovuobjevení bohatství, které nabízí příroda. Stačí vám k tomu dobré rady a šikovné ruce.