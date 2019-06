Počet zhlédnutí: 6

Článek od uživatele Kateřina Martykánová

Příměstský tábor pro malé cyklisty nabídne výlet do přírody i zábavu

Všichni malí cyklisté se mohou opět těšit na příměstský tábor Bike camp. Ten se koná od 19. do 23. srpna v prostředí Královské obory Stromovka, pražského Výstaviště a jejich okolí. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy nejen na kole.