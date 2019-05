Druhá se umístila Elena Tomanová z SPŠ v Brně a třetí místo obsadil Zdeněk Pospíšil z OA, SOŠ a JŠ v Hradci Králové. Slavnostní předání cen proběhne 19. června na ceremoniálu JA Award Ceremony 2019 v sídle amerického velvyslance v Praze.

O výhře se dozvěděla o přestávce

„O výhře jsem se dozvěděla od studentů JA firmy Paletea. Přišli za mnou o přestávce ve škole a oči jim zářily štěstím. Jindy chodili řešit své podnikatelské problémy a byli skleslí. No a pak to z nich vypadlo! Paní učitelko, vy jste vyhrála, viděli jsme to na Facebooku. Bylo to velmi emotivní, všichni jsme se objímali a já jim přála, aby vyhráli národní kolo a mohli jet do Francie,“ uvedla dojatě Jaroslava Knířová.

Za výhru je velmi vděčná. „Především děkuji studentům, kteří ve firmě pracují na výbornou, vše se za pochodu učí a snaží se nenechat si svoje výsledky jen pro sebe a informují širokou veřejnost v médiích a na sociálních sítích. Ve firmě studenti pracují dobrovolně a ve svém volném čase,“ dodala k umístění Knířová.

Podporují podnikatelského ducha

Škola absolutního vítěze získá mezinárodní ocenění TES Awards 2019 pro nejvíce podnikatelsky zaměřenou školu, kterou každoročně uděluje evropská kancelář JA Europe. Absolutní vítěz pojede do Estonska na konferenci, kde se setkají nejlepší učitelé podnikání za celou Evropu.

JA Učitel podnikání je celoroční motivační program pro učitele výukového programu JA Studentská Firma, který hodnotí jejich několik oblastí: zapojení učitele do pokročilých školení zaměřených na odborná témata ze světa podnikání a úspěšné absolvování jejich kvízů, PR aktivity jejich reálně podnikajících JA Studentských Firem, přihlášení JA Studentských Firem na soutěžní veletrh JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2019 a umístění na soutěžním veletrhu.