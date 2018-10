V neděli 28. října se uskuteční speciální komentované prohlídky s průvodcem, vstupné je zdarma.

„Invalidovna, která je ve správě Národního ústavu, bude veřejnosti přístupná od 10.00 do 15.30, v časech 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 a 15.30 budou začínat speciální komentované prohlídky s průvodcem, během nichž si návštěvníci prohlédnou kapli, ubytovací jednotku, stopy po filmových produkcích a další zajímavosti. Nádvoří bude přístupné volně. Vstupné je zdarma, časové vstupenky na jednotlivé prohlídky jsou k vyzvednutí na pokladně. Na Invalidovně v současnosti probíhá stavba, je proto nutné mít vhodnou obuv a řídit se pokyny organizátorů,” informovala mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová.

Ubytovna pro vysloužilce

Invalidovna vznikla z prostředků nadace hraběte Petra Strozziho, který padl v protitureckých válkách, a svým účelům sloužila až do 30. let 20. století. Vznikl tu i vojenský hřbitov, v budově bylo v minulosti umístěno muzeum a vojenský archiv. Ten se přestěhoval v roce 2014 do nových prostor a budova Invalidovny byla v roce 2015 převedena na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten ji v květnu 2018 převedl do správy Národního památkového ústavu.

V prostorách Invalidovny natáčel Miloš Forman některé scény filmu Amadeus, objekt byl využit i zahraničními produkcemi.