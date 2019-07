Loď Kamina Boat kotví v těsné blízkosti botelu Admirál, konkrétně tedy proti línému proudu řeky Vltavy na jejím levém pražském břehu. Ač tedy zdánlivě při příjezdu od Lahoviček bezmála na periferii, tak v strategicky výhodné těsné blízkosti centra, na dohled Palackého mostu i Tančícího domu.

Od října loňského roku se v podpalubí – z důvodu nerušení okolí varianta otevřená paluba se nejevila jako ideální, zde několikrát týdně probíhají koncerty kapel rozličných hudebních žánrů, například na červenec je na programu osmnáct koncertů, zmíněný byl prvním z nich.

Své místo tu má jak country a písničkáři, tak blues nebo rock. Právě čtvrteční večer patřil syrovému hardrocku v podání revivalu legendárních Led Zeppelin, či následné kapele Blues Amplified. Tento koncert byl jedinečný i tím, že coby zpěvák v kapele první zaskakoval narychlo frontman kapely druhé, tedy Jan Holeček, známý i z dalších projektů, jako Energit nebo Blues Band Luboše Andršta.

Aby překvapení nebylo málo, z jihu vlasti dorazil vynikající bubeník Dan Hubáček, který si zahrál ve dvou skladbách Led Zeppelin, pro změnu v druhém setu po dvou skladbách, kde bicí obstaral legendární Josef Havlíček, tohoto veterána v setu Blues Amplified vystřídal po zbytek večera.

Jejich repertoár čerpá jak z rockové klasiky, tak zařazují styl přelomu let šedesátých a sedmdesátých respektující vlastní skladby kytaristy Jindřicha Musila, který je členem i kapely první. Zde Holeček krom zpěvu hraje na baskytaru, jinak coby instrumentalista je známý především jako hráč na klávesové nástroje.

Poctivou práci odvedl kmenový zvukař palubní posádky Jaroslav Horvath, sám muzikant. I díky tomu po celý večer opravdu sledoval dění na pódiu, ba i manuálně ovládal světla.

VIDEO: Sestřih koncertu

Fanoušci podpalubí příjemně naplnili, spokojenost a dobrá nálada nechyběla na pódiu i v publiku.

Z červencového programu lze namátkou jmenovat Dana Horynu, Václava Koubka, Jitku Vrbovou, J.J. Neduhu nebo Platic People of the Universe - New Generation, takže je patrné, že dramaturgická laťka je nasazena kvalitou dosti vysoko.