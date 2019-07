Připravené hřiště TJ Sokol Hrabová a jeho zázemí přivítalo sedm družstev obcí a měst z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Nultého ročníku Olympiády seniorů se zúčastnili zástupci družební obce Hrabové u Šumperka.

Olympiádu seniorů zahájil před nastoupenými sedmi družstvy náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák. Rozhodčí a komentátor akce Miroslav Houžvička seznámil zúčastněné s připravenými netradičními disciplínami a pravidly, podle kterých se museli po celou dobu akce řídit.

Kulturní komise připravila pro soutěžící netradiční sportovní disciplíny: šipky, pétanque, kuželky, přenos vajíčka na lžičce, hod na cíl, skládačka - puzzle, hašení hořícího domečku a orientační schopnosti.

Po čtrnácté hodině odpolední začal za krásného slunečného počasí tvrdý, leč korektní boj na jednotlivých disciplínách pod bedlivým dohledem rozhodčích. Družstva vedli starostové nebo místostarostové jednotlivých týmů.

Jednou z netradičních disciplín bylo hašení hořícího domečku. Na povel rozhodčího z družstva Dobrovolných hasičů z Hrabové vyběhli dva členové k hasícímu přístroji, zatímco jeden zapojoval hadici, druhý doléval vodu, ten pak pumpoval vodu do hadice, kterou první člen hasil domeček. Konec úkolu nastal, až se uhasil oheň ve všech oknech domečku. Vše se konalo na čas.

Zajímavou disciplínu připravili členové sportovního oddílu orientačních sportů Ostrava (SKOB Ostrava). Podle mapy pro orientační běh museli členové družstva poznat, kde jsou body v mapě zakreslené rozmístěny v terénu.

Hra francouzských seniorů



Na programu byl i pétanque - náročná hra francouzských seniorů. Zde se setkali členové dvou vylosovaných družstev. Kapitán hodil do terénu malou kuličku. To byl jakýsi cíl, kam měli jednotlivci z družstva hodit kouli. Které družstvo mělo kouli blíže ke kuličce, to vyhrálo. Vystřídalo se všech sedm družstev.

Čas běžel, z hřiště se ozývalo povzbuzování členů doprovodu. Soutěžící ve věku 65 let a starších se snažili utržit co nejvíce bodů. Vyhrát se podařilo všem. Podle bodů pořadatelé vyhodnotili první tři a další měli stejné umístění.

1. místo: družstvo Stará Bělá;

2. místo: družstvo Nová Bělá;

3. místo: družstvo Hrabová - obec u Šumperka v Olomouckém kraji.

Další družstva, Vratimov I., Vratimov II., Hrabová a Paskov měli stejné umístění. První tři obdrželi vítězné poháry za 1.- 3. místo. Ceny v podobě originálních medailí obdrželi všichni.

„Byla to úžasná akce. Já oceňuji jednak to, že byla skvěle připravená, že ji Hrabová zorganizovala. Bylo vidět nadšení lidí, všem se akce líbila. Myslím si, že zvítězili absolutně všichni, kteří se zúčastnili. To největší byla společná radost z toho, co se tady událo. Samotné soutěžení byla taková přidaná hodnota, která k tomu patřila. Pevně věřím, že i když to byl nultý ročník, že jich bude daleko více," řekl po ukončení olympiády Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora.