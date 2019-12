Zámek Chudenice na Klatovsku láká na vánoční oživené prohlídky

„Připraveny máme hrané příběhy z historie, které pro nás připravili ochotníci z Klatovska. Tentokrát to bude hodně poetické,” slibuje kastelán zámku Chudenice Ludvík Pouza, který je sám autorem scénáře k chystaným oživeným prohlídkám. Návštěvníci se projdou svátečně vyzdobeným zámkem a dozvědí se i to, co se o Vánocích v minulosti jedlo.