Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí slaví 80. výročí založení

V bilanci úspěchů a zdolání těžkostí osmdesáti let činnosti ústecké umělecké školy přední místo zaujímá uspořádání mezinárodních soutěží, a to pro mladé talenty do 16 let, 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 25. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. O kladném věhlasu těchto soutěží svědčí účast mladých houslistů z celého světa.