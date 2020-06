Za renesancí nemusíte do Itálie, zámek Bučovice ji reprezentuje v plné kráse

Přestože zámek zdaleka nepůsobí jako obranná pevnost - i když patří do typu palazzo in fortezza (tedy obsahujícím pevnostní prvky), v roce 1645 se zde dlící měšťané a podobní nevojáci ubránili početné švédské přesile - jelikož se jednalo o dobu třicetileté války, byla to přesila vojenská, ne jako ta, co známe z hokeje.