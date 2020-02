Za atmosférou impresionistických obrazů nemusíte cestovat do Orsay

Za svoji práci získal roku 1998 Lopomo dokonce zlatou medaili, a to za dílo Paysage borain. Po krachu rodiny se roku 2002 Lopomo přesunul do Francie, tvořil také v Bretani, kam se roku 2012 přestěhoval s novou manželkou, pro změnu Ruskou. Později ho životní cesty zavedly na jih Čech, nejprve do Vimperku, nedávno do Písku.