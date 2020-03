Věda ve vědárně. Úvod nového přednáškového cyklu bude patřit superpočítačům

Březen – měsíc čtenářů je to pravé období k zahájení nového přednáškového cyklu Věda ve vědárně, řekli si v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Vyšli tak vstříc návštěvníkům, kteří mají zájem o nové poznatky z různých vědních oborů a rádi by o nich besedovali a ptali se na to, co je zajímá.