V areálu židenických kasáren Brno otvírá třetí kontaktní centrum pro lidi bez domova

Centrum bude v provozu denně od 8:00 do 20:00 hodin a mohlo by fungovat do konce letošního roku. „Budeme zde mít většinou lidi, které známe. Jsou schopni se řídit našimi pokyny, nejsou s nimi problémy. Do kasáren i na místa, kde přespávají, je budeme vozit vlastním autobusem,“ upozornil Matěj Nový ze Spolku křesťanské pomoci Bučovice, který za chod centra zodpovídá.