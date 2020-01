Umělá inteligence by mohla pomoci s plánováním měst i řešením krizových situací

Jak by mohla umělá inteligence ovlivnit prostorovou ekonomiku, které se věnuje projekt Spationomy, jehož hlavním řešitelem je Moravská vysoká škola Olomouc, jsme zeptali Reného Glase z utrechtské univerzity. Ten se zaměřuje na tvorbu her a simulací ve výuce.

Sám jsem neměl možnost zatím podobný nástroj používat, ale z herního hlediska by bylo skvělé vytvořit software a sledovat, jak se bude učit. Mohl by mít přístup k propojení ekonomických a geografických pravidel a mohl by vytvářet souvislosti, které by lidi běžně nenapadly.

Bezesporu v hledání nových řešení. Například na Netflixu byl skvělý dokument AlphaGo, který sledoval progres umělé inteligence v hraní Go (jedná se o hru podobnou šachu). Umělá inteligence tady fungovala na principu kognitivního učení – čím víc her tedy odehrála, tím lepší byla. Ve výsledku dokázala nejenom porazit profesionální hráče, ale zajít důmyslností tahů tak daleko, že hráči ani nebyli schopni identifikovat, proč umělá inteligence konkrétní kroky dělá.

V případě prostorové ekonomiky to může být podobné. Pracujeme zde s obrovským množstvím dat, která dáváme do vzájemných vazeb a interpretujeme je. Kde ale bereme jistotu, že je interpretujeme správně a nejlépe, jak je to možné? Umělá inteligence by mohla najít souvislosti i tam, kde by lidem přišlo absurdní nějaké vazby hledat.