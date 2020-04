Sociální služby pro děti a mladistvé zůstávají zavřené. Česká asociace streetwork nesouhlasí

„Považujeme to za naprostý výsměch všem poskytovatelům sociálních služeb pro děti a mladistvé, ale i pro rodiny s dětmi. Zatímco se obnovuje provoz fitness či wellness a je tomu věnovaná obrovská pozornost, zařízení, která zastupujeme, mají konečně “dovoleno” poskytovat pomoc distančně - po telefonu či online. O tuto možnost jsme přitom žádali od samého začátku krize.

Navíc nevidíme důvod, proč by nyní služby už nemohly fungovat terénně - například formou konzultací venku do maximálního počtu tří osob. Plán MPSV je naprosto absurdní, když přihlédneme k tomu, že už je povoleno sdružování do 10 osob,” uvedla Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, která nízkoprahové kluby zastřešuje.