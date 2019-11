Škola v Ústí nad Orlicí oslavila čtyřicáté narozeniny

Zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí připravují již po 40 let odborné pracovníky pro péči o lidi v nemoci i sociální sféře. Střední škola zdravotnická a sociální nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou oboru zdravotní asistent a sociální činnost, vhodných pro dívky i chlapce. Vyšší odborná škola oboru diplomovaná všeobecná sestra je tříleté pomaturitní studium ukončené absolutoriem.

V rámci oslav založení 1. září 1979, kdy škola po přestěhování z Litomyšle zahájila výuku v budově gymnázia se 123 žáky, mohli návštěvníci na četných informačních tablech projít existencí školy až k významné události roku 1992, a to umístění do nových prostor ve Smetanově ulici. Dalším podstatným mezníkem výuky byl rok 2010 s otevřením nového studijního oboru - sociální činnost a v roce 2017 akreditace pro obor diplomovaná všeobecná sestra.

Vedle historie to byla řada informací o aktivitách studentů, jejich úspěších při soutěžích s řadou pohárů, možnostech dalšího studia, projekt Erasmus+ a e-Twinning, a partnerech školy pro praktické vyučování, a to nemocnice, charity, domovů pro seniory, dětského domova a péče o duševní zdraví.

„My jsme žáci 3. B, bereme však na sebe podobu sestřičky, my jsme chytré hlavičky. Na práci se těšíme, vždyť už všechno umíme - podávat pilulky, my jsme totiž šikulky. Lůžko stelem jako blesk, noční stolek - samý lesk, na záda bolavá mastička se podává. Injekce a nálevy pacientům uleví. To se pak radujem - tuhle práci milujem!"