Senioři budou v Bílovci bojovat o medaile ve víceboji

„Senioři budou soutěžit v sedmi disciplínách – v hodu šipkami, kriketovým míčkem a kroužků, v běhu s tenisovou raketou a míčkem, ve slalomu na koloběžce, v košíkové a bollobalu. Rozděleni budou do šesti kategorií – od 55 do 59 let, od 60 do 69 let a od 70 let výše, a to vždy zvlášť muži a zvlášť ženy,“ popsal pravidla soutěže Milan Fabián z Krajského koordinačního centra Seniors s tím, že přes padesát seniorů bude soutěžit v kategorii nad 70 let.