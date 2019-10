Na Víkend otevřených ateliérů do klatovského Pavilonu skla zavítaly stovky návštěvníků

„Máme dnes ve Víkendu otevřených ateliérů premiéru. Přišlo to tak, že nás oslovili z Plzně. Já jsem tu akci samozřejmě znala, ale pořád jsem si říkala, jestli se do ní hodíme. Ale pak jsme si řekli, že se do ní hodíme a rychle jsme zareagovali s tím, že jsme připravili speciální program Setkání se skleněným šperkem. A aby to bylo jiné, něco, co jinde nemají, nechali jsme si vyrobit speciální skleněné polotovary, takové placičky různých tvarů z lehaného skla, které se tady gravírují a malují. Plus máme novinku dutinkové šperky, které nám tady předvádí Natálie Vítovcová. A kolegyně Marie Kubalíková vymyslela nejrůznější přívěsky z korálků,” řekla kurátorka PASKu Jitka Lněničková.

O akci byl velký zájem. „Vše propuklo v sobotu už před desátou hodinou a od té doby jsme tady pořád měli lidi. Přišli na dílny i na běžné prohlídky expozice a výstavy. Ale je nutno říci, že mnozí z těch, kdo přišli jen na prohlídku následně neodolali, nechali se strhnout a začali sami tvořit. Největší zájem byl o techniku gravírování, protože to je naše letošní novinka. Tahle technika je u nás první, která silně zaujme i přítomné tatínky, ale zvládají ji samozřejmě všichni. A pokud by byl problém, tak tu máme člověka nejpovolanějšího, klatovského brusiče a rytce Gabriela Hájka, který odborně vede naši dílnu a vycházejí z toho hrozně pěkné věci. Zejména v kombinaci malby a rytiny. Vůbec nelituji, že jsme se do této akce zapojili a asi se do Víkendu otevřených ateliérů budeme zapojovat pravidelně, protože my jsme rádi, když k nám chodí lidé a jsou u nás spokojení,” dodala Jitka Lněničková.

Brusič a rytec skla seznamoval se sklářskými technikami

Gabriel Hájek (76) z Klatov je brusič a rytec skla, který se tomuto řemeslu věnuje od svých čtrnácti let.

„Na podobných akcích bývám často, nejen v PASKu, ale i na sympoziích ve sklárně v Anníně, takže my už takhle spolupracujeme pár let. A tak mne paní doktorka Lněničková pozvala i na tuto akci, právě na rytí skla, aby si to lidé také zkusili. Zájemci si mohou na skleněné srdíčko nebo jiný tvar nakreslit vlastní námět a zkusí si to vyrýt gravírovacím perem,” uvedl Hájek.

Podle jeho slov lidé už mají jen minimální možnost setkat se s technikou rytí skla. „Lidé nemají ani normálně možnost vidět práci rytce, protože sklářství na Šumavě padlo. Je už nás tady jenom pár „kluků", jako je na Kašperských Horách pan Jirman, nebo pan Kozel ve Stachách, v Sušici pan Gábor, ještě brousí pan Obselka ve Zdíkově, pan Zedník ve Vimpersku, fungují brusírny v Anníně a v Rajském dvoře, a to je všechno. Takže tohle je taková výjimečná příležitost vidět a zkusit si tuhle techniku. Z naší strany je to takové zachovávání a udržování tradice sklářství na Šumavě, toho, co kdysi tady bylo jedničkou,” posteskl si sklář.

A jací lidé na akci přicházeli? „Po desáté hodině, když jsme začali, přišly hodně maminky s dětmi a bylo i zajímavé na ně koukat, jak mají snahu si udělat nějakou vlastní tvorbu,” dodal Hájek.