Na „mistrovství světa“ ve stolním hokeji v Nových Dvorech zvítězilo Rusko

Příchozí hráči si vylosovali národní tým, se kterým poté odehráli celý turnaj. Ten se hrál stejně jako na MS v ledním hokeji tak, že týmy byly rozděleny do dvou základních skupin, ve kterých odehrály zápasy formátem každý s každým. Vítězové základních skupin postoupili přímo do čtvrtfinále. Na ostatní hráče čekala po základní části barážová utkání. Jejich vítězové poté postoupili do vyřazovacích soubojů play-off.