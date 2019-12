Na hradě Hauenštejn se v lednu uskuteční chlapský víkend Kolem ohně

Setkání je zaměřené na mužskou spiritualitu z křesťanského pohledu a je mezidenominační. Většina programu se odehraje v částečně zrekonstruovaných prostorách hradu. Nocleh mají účastníci zajištěný v místní noclehárně a stravování ve venkovní kuchyni.

To, že se akce koná na starém hradě v zimním období, má svůj význam. Na otázku proč tato setkání vznikla, odpovídají organizátoři následovně: „Dnešní společnost je plná chlapů, kteří nevědí, co se životem a možná ani sami se sebou. Cítíme prázdnotu, možná nejistotu nebo dokonce strach. Někdy hledáme smysl, snažíme se žít a bojovat, někdy prostě utíkáme pryč. Utíkáme do svých světů, do svého bezpečí, někam do tepla, kde nás nebude nikdo obtěžovat.“

„Ale my doopravdy nepotřebujeme žít pořád pohodlně. Nechceme odvracet zrak od toho, co nás usvědčuje z naší slabosti a zbabělosti. Chceme se narovnat. Chceme se opřít jeden o druhého. Chceme se znovu setkat s Bohem. A proto se scházíme v lednu uprostřed zasněžených hor. Na hradě, který postavili v dobách, kdy se o život muselo bojovat. Daleko od každodenní rutiny, techniky, daleko od signálu a internetu. Stojíš ve sněhu a hledíš do plamenů. A někdo stojí napravo. A někdo stojí nalevo…“ dodávají pořadatelé.

Program zahrnuje biblická vyučování, která probíhají v Rytířském sálu. Jejich vedoucím je americký pastor Ken Wilson. Ken dříve působil v týmu svého studenta, psychologa Larryho Crabba. Jeho práce inspirovala Crabba při psaní knih Adamovo mlčení a Rozbité sny.

Do Česka jezdí Ken Wilson více než 14 let. Vícekrát vystoupil jako hlavní řečník na Konferenci pro muže, pořádané Křesťanskou akademií mladých (KAM) a na konferencích pořádaných Asociací pro dialog křesťanství a psychologie. V současnosti působí jako hlavní pastor evangelikálního sboru Fellowship Bible Church v Conway (Arkansas, USA). Pro účastníky akce je zajištěn simultánní překlad do češtiny.

K dalším bodům programu patří večerní zimní grilování a pěší výlet po okolí. Setkání proběhne od pátku 17. 1. do neděle 19. 1. 2020.

Další informace na internetových stránkách www.kolemohne.cz.