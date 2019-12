Můj příběh vstoupí v lednu do kin. Celovečerní film s hvězdným obsazením se natáčel i ve Zlíně

Během několika natáčecích dní se tak štáb pohyboval kolem 32. budovy v továrním areálu, v k ní přilehlé ulici nebo v parku. „Jsme rádi, že jsme se opět mohli podílet na vzniku snímku s takovou silnou dějovou linkou. Po filmu Úsměvy smutných mužů je to náš druhý film podle skutečného příběhu, který divákům přinese silný a emotivní zážitek. Téma domácího násilí bylo dlouho považováno na zanedbatelné, jde ale o závažný společenský problém,“ říká majitel IS Produkce, Martin Gazda a dodává, že ke spolupráci na tomto projektu mu pomohla zlínská filmová kancelář. IS Produkce tak přispěla například zapůjčením filmové techniky, poskytnutím členů do filmového štábu k její obsluze nebo zajištěním lokačního servisu.