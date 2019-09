Mahen. Mahen? Mahen! Projekt MZM připomíná osobnost, která se zapsala do kulturní historie města

Jiří Mahen (1882-1939), vlastním jménem Antonín Vančura byl rodákem z Čáslavi, jeho bratrancem byl Vladislav Vančura. Mahen se přestěhoval do Brna v roce 1910, žil tu a tvořil do konce svého života. Působil také jako dramaturg, divadelní kritik, byl redaktorem Lidových novin, po vzniku republiky také listu Svoboda, spoluzakládal časopis Index, stal se prvním městským knihovníkem, pak ředitelem knihovny, která nese jeho jméno. Ta má dnes třicet poboček. Jedna z nich v domě na dnešní Mahenově ulici, kde žil, je i místem Mahenova památníku. Jeho jméno nese také novorenesanční budova divadla, prvního v Evropě s celoelektrickým osvětlením. Vzpomenout by bylo možno další instituce inspirované Mahenem nebo jeho jméno přímo v názvu nesoucí.