Magistrát města Havířova šije a rozdává seniorům roušky

„Textilními rouškami byly prioritně vybaveny určené skupiny obyvatelstva, a to městská policie, jednotky požární ochrany, pracovníci v energetice, zaměstnanci pohřebních služeb, lékárníci, pokladní, zaměstnanci na poštách a v potravinářství. Dalších tisíce roušek, které se v Havířově ušijí, budou rozdávány havířovským seniorům, kteří jsou při nákaze nemoci COVID-19 nejohroženější skupinou. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se do šití roušek zapojili. Velmi si cením jejich pomoci, bez které by to nešlo,” uvedl havířovský primátor Jesef Bělica.