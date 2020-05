Letohrádek Mitrovských v Brně zve na výstavu korunovačních klenotů

V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké insignie (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století, naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský.

„V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Současné žezlo s jablkem byly vyrobeny až pro soukromou reprezentaci Ferdinanda I. Habsburského,” připomíná produkční výstavy.

Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími jsou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin, makety středověkých pečetí a další exponáty.

Výstava bude přístupná do 28. června od úterý do neděle, vždy od 10 do 16.30 hodin.