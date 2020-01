GO a Regiontour 2020 jako festival cestovatelských zážitků

Veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour 2020 se zúčastnilo 822 vystavujících firem z 27 zemí. Podařilo se zajistit odbornější program prvního dne, veřejnost přilákaly další dny, kdy se otevřel i nový gurmánský festival GO to FoodPark. Premiéru měl také Festival pěti kontinentů. Lákadlem byly živé pozvánky do českých a moravských regionů. Další oživení přinesl přesun 23. ročníku festivalu filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2020 do centra veletržního dění – pavilonu P.