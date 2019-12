Galerie Albertina zve k návštěvě Vídně, letošní lahůdkou je Dürer

Dle popisku u Růžencové slavnosti je patrné, že tento rozměrný oltářní obraz neopustil Prahu, kde je majetkem Národní galerie, ale že se jedná o věrnou kopii. Tento klenot NG pořídl Rudolf II. a nechal ho, zabalený do koberců, přenést čtveřicí mužů přes Alpy z Benátek. Domovské rarity doplňují obrazy zapůjčené například z galerií ve Florencii, Londýně, Berlíně nebo Madridu, včetně prestižního Prada.

Seznámit se s tvorbou tohoto středověkého génia, přesahujícího do renesance, ovšem není jediné, co Albertina nabízí. Další barvitá kolekce, výběr z daru (obdrženého roku 2007) manželů Herberta a Rity Batlinerových, umístěná ve vrchním patře, má titul Munch-Chagall-Picasso. Ve skutečnosti jsou však k vidění i Monet, Renoir, Cézanne, Toulose-Lautrec, Signac, Gaugin, Braque, Miró, Klimt, Klee, Magritte a další. Krom toho je zde další tematická výstava Passion for Drawning, tedy Vášeň pro kreslení.